"Горький Тех" и "Нижегородский ЦСМ" начнут развивать беспилотные технологии

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Директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев и руководитель центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области (Нижегородский ЦСМ) Александр Медведев подписали соглашение о сотрудничестве для развития цифровых и беспилотных технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение позволит сторонам эффективнее взаимодействовать в сфере беспилотной авиации, в проведении совместных исследований, испытаний, измерений беспилотных авиационных систем (БАС), беспилотных воздушных судов.
Намеченная работа отвечает задачам нацпроекта "Беспилотные авиационные системы".
"Вместе с Нижегородским ЦСМ планируем развивать программы для ускорения цифровой трансформации сферы транспорта, внедрять в нее беспилотные технологии. Также мы планируем объединить наши усилия для дальнейшей работы по созданию в Нижнем Новгороде научно-производственного центра для испытаний беспилотных авиационных систем", - отметил Евгений Федосеев.
В свою очередь Александр Медведев добавил, что Нижегородский ЦСМ готов предоставить полный спектр метрологических и испытательных услуг для производства высококачественных беспилотных систем.
Напомним, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.
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