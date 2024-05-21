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Общество

Медики напомнили нижегородцам о правилах безопасного поведения на пляжах

04 июня 2024 09:39  [76] Общество

1 июня в Нижнем Новгороде официально открылся купальный сезон, к которому подготовлены 14 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха у воды. Они будут работать ежедневно с 1 июня по 31 августа с 10:00 до 19:00.

Нижегородские медики напоминают жителям региона о правилах безопасного пребывания на пляжах и купания в водоёмах. О том, как не навредить здоровью и избежать несчастных случаев, рассказала заместитель главврача по оперативной работе Станции СМП Нижнего Новгорода Ксения Пиногорова.

Так, лучше отказаться от заплывов в открытых водоёмах, если вода ещё не прогрелась выше 18-19 °C, а температура воздуха не превышает +22°C - это чревато переохлаждением и последующим воспалением органов. Кроме того, в таких условиях велика вероятность мышечных судорог.

В холодной воде лучше не находится дольше 5-6 минут.

Купаться медики рекомендуют только в специально оборудованных местах. В незнакомых местах лучше отказаться от ныряния - как и при недостаточной глубине водоёма. Перед использованием любых плавательных средств важно проверить исправность их работы.

Ксения Пиногорова напомнила, что родителям, отдыхающим на берегу, необходимо постоянно наблюдать за детьми: они часто устраивают игры в непосредственной близости от воды.

"Взрослым важно объяснить детям, что в воде недопустимы игры, связанные с захватами, нельзя играть в подобные игры самим", - подчеркнула медик.

Стоит помнить, что купание в нетрезвом виде категорически запрещено, поскольку может стать причиной непоправимой трагедии.

"Опасность может настигнуть человека не только в воде, но и на берегу. А вообще палящее солнце может обернуться солнечным ударом и ожогами, поэтому важно не забывать дома головные уборы, а также солнцезащитные средства для себя и своих детей", – заключила представитель Скорой медицинской помощи.

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Теги:
Здоровье Купальный сезон пляжи
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