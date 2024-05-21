Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Археологи обнаружили одно из древнейших и самое восточное лютеранское кладбище на территории Русского государства конца XVI – XVII веков между метромостом и Молитовским мостом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал нижегородского управления госохраны объектов культурного наследия.

Находка была сделана в ходе археологических исследований перед проведением инженерных работ по укреплению окского склона. Могильник содержит более 200 захоронений лиц разного возраста и пола.

О том, что в этом месте располагалось немецкое кладбище известно из исторических источников. Так в Писцовой книге 1621-1622 годов по Нижнему Новгороду, являвшейся своеобразным средневековым реестром недвижимости, отмечено: "Да за старым острогом старая Немецкая слобода вверх Оки реки на берегу к Коровьему взвозу и за Коровий взвоз... Да за Коровьим взвозом в полугоре пустых мест немецких дворов вверх по берегу Оки реки вдоль с две десятины и с немецким кладбищем".

Немцами в России XV-XVII веков называли выходцев из Западной Европы, но не обязательно германцев. Слово "немец" окончательно утвердилось за германцами только начиная с Петровской эпохи. По свидетельству историков, в XVII веке в немецкой слободе Нижнего Новгорода кроме германцев жили шведы, датчане, шотландцы и литовцы.

Специалисты межрегионального центра археологических исследований сейчас изучают могильник. После изучения находки работы по укреплению склона продолжатся.

Напомним, укрепление берега Оки началось в районе улицы Черниговской в Нижнем Новгороде в начале марта 2023 года.