Более 10 поездов дальнего следования задерживаются в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области задерживаются 12 поездов дальнего следования 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

"Задержка произошла по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Время задержки составов составляет от одного часа до трех. В частности, с задержкой следуют:

• №53 Чебоксары – Москва на 3 часа 2 минуты;

• №23 Казань – Москва на 2 часа 56 минут;

• №1 Казань – Москва на 1 час 56 минут;

• №54 Москва – Чебоксары на 1 час 40 минут;

• №58 Москва – Йошкар-Ола на 1 час 34 минуты;

• №2 Москва – Казань на 1 час 35 минут;

• №71 Чебоксары – Москва на 1 час 29 минут;

• №59 Сургут – Москва на 1 час 13 минут;

• №24 Москва – Казань на 1 час 14 минут;

• №25 Ижевск – Москва на 1 час 13 минут;

• №133 Казань – Санкт-Петербург на 1 час 11 минут;

• №51 Ижевск – Нижний Новгород на 1 час 6 минут.

Напомним, подростков, переводящих стрелки на железнодорожных путях, задержали в Нижнем Новгороде.