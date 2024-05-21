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Общество

Нижегородского перевозчика осудили за взятку руководству Ространснадзора по ПФО

04 июня 2024 17:06  [106] Общество

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор представителю компании-перевозчика, который обвиняется в даче взятки заместителю начальника управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что 24 октября 2023 года подсудимый в помещении межрегионального управления Ространснадзора по ПФО передал заместителю начальника управления взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за административные правонарушения при перевозке пассажиров.

Замначальника управления надзорного ведомства отказался от взятки.

На сотрудника транспортной компании завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, совершенная в крупном размере).

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Напомним, бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрия Горбунова приговорили к пяти годам колонии за взятки.

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Теги:
Взятки Коррупция
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