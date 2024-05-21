Нижегородского перевозчика осудили за взятку руководству Ространснадзора по ПФО

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор представителю компании-перевозчика, который обвиняется в даче взятки заместителю начальника управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что 24 октября 2023 года подсудимый в помещении межрегионального управления Ространснадзора по ПФО передал заместителю начальника управления взятку в размере 300 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за административные правонарушения при перевозке пассажиров.
Замначальника управления надзорного ведомства отказался от взятки.На сотрудника транспортной компании завели уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и бездействий, совершенная в крупном размере).
Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей.
Напомним, бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрия Горбунова приговорили к пяти годам колонии за взятки.
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