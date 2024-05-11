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Общество

Экс-директора депстроя Нижнего Новгорода приговорили к пяти годам колонии

16 мая 2024 16:01  [63] Общество

Бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрия Горбунова приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсант-Приволжье».

Суд также обязал Дмитрия Горбунова выплатить штраф в размере суммы взятки - 10, 2 млн рублей. Ему запретили в течение семи лет работать в госслужбе.

Бывший чиновник просил себе наказание без реального срока, чтобы иметь возможность послужить Родине в зоне СВО, где он работал после увольнения из администрации Нижнего Новгорода.

Его защита в настоящий момент не решила, будет ли обжаловать приговор.

Напомним, в конце февраля 2023 года бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрия Горбунова заключили под стражу за получение взятки.

Он покинул свой пост в январе 2022 года.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Коррупция
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