Экс-директора депстроя Нижнего Новгорода приговорили к пяти годам колонии

Бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрия Горбунова приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент «Коммерсант-Приволжье».
Суд также обязал Дмитрия Горбунова выплатить штраф в размере суммы взятки - 10, 2 млн рублей. Ему запретили в течение семи лет работать в госслужбе.
Бывший чиновник просил себе наказание без реального срока, чтобы иметь возможность послужить Родине в зоне СВО, где он работал после увольнения из администрации Нижнего Новгорода.
Его защита в настоящий момент не решила, будет ли обжаловать приговор.
Напомним, в конце февраля 2023 года бывшего директора департамента строительства Нижнего Новгорода Дмитрия Горбунова заключили под стражу за получение взятки.
Он покинул свой пост в январе 2022 года.
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