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Общество

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде попала в топ-3 самых дорогих торговых улиц России

04 июня 2024 17:46  [110] Общество

Площадь Свободы в Нижнем Новгороде заняла третье место в рейтинге самых дорогих торговых улиц России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) по итогам января - мая 2024 года. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость".

Максимальная арендная ставка на площади Свободы в Нижнем Новгороде составляет 30 тысяч рублей в год за 1 кв. метр (без учета НДС).

Самой дорогой торговой улицей в 2024 году признан проспект Ямашева в Казани, где арендная ставка достигает 40 тысяч рублей.

Второе место у улицы Красной в Краснодаре. Арендовать торговое помещение на центральной улице столицы Кубани в мае можно было за 30,8 тысяч рублей в год.

На десятом месте оказался проспект Карла Маркса в Омске, где стоимость аренды достигла 25 тысяч рублей в год.

Старший руководитель проектов группы SRG Александра Болотникова отметила, что на рынке аренды высоколиквидных помещений в основных торговых коридорах наблюдается рост ставок в пределах 10–20% по сравнению с ноябрем 2023 года.

"В ряде городов отмечается отрицательная динамика (в пределах 20%), которая преимущественно связанна с отсутствием вакантных площадей. Максимальное снижение отмечается в городах с низким уровнем деловой активности. В целом основными особенностями рынка помещений на дорогих торговых улицах являются низкая ротация арендаторов, долгосрочные договоры аренды, короткий срок экспозиции, отсутствие скидок при заключении договоров",- подчеркнула Болотникова.

Напомним, Нижний Новгород вошел в топ-10 "зеленых" мегаполисов России.

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