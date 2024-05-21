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Общество

Подрядчик завершил капремонт участка трассы Р-158 в Нижегородской области на 40 %

04 июня 2024 18:26  [5] Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород

Подрядная организация завершила капремонт участка федеральной трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области на 40 %. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Речь идет об отрезке трассы 40-го по 52-й км (от поселка Нижегородец до поворота на Лапшиху) с расширением проезжей части до четырех полос движения.

В дорожных работах задействовано более 140 спецмашин и 170 специалистов. Работы идут по графику.

"Уже расширено около 4 км дороги на отрезке с 48-го по 52-й км. Специалисты уложили новое дорожное основание и нижние слои дорожного покрытия. В середине июня они приступят к укладке финального слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерными добавками. Параллельно ведется монтаж линий электроосвещения, идет обустройство систем водоотведения и обочин",- подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, для безопасных поворотных маневров на участке трассы ведется строительство разворотных петель на 42-м км (у Криуш), на 45-м км (у поворота на Инютино) и на 51-м км (у поворота на Лапшиху).

Капремонт участка трассы планируется завершить к ноябрю 2024 года.

Напомним, участок трассы Р-158 в с 77 по 104 км Арзамасском районе расширят почти за 8,2 млрд рублей.

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Теги:
Р-158 Ремонтные работы
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