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Общество

Два судна-бонопостановщика для "Транснефти" заложили в Нижегородской области

05 июня 2024 12:15  [76] Общество

Фото: Тelegram-канал компании "Р-Флот"

Два судна-бонопостановщика RBT2006 для компании "Транснефть-Приволга" заложили на судостроительном комплексе "Р-Флот" в Нижегородской области. Об этом сообщается в Тelegram-канале предприятия.

Проект судов разработали специалисты "Р-Флот".

"Суда проекта RBT2006 предназначены для локализации разлива нефти или нефтепродуктов с помощью боновых заграждений и построения нефтесборных ордеров. Аварийно-спасательные работы проводятся с температурой вспышки более 60°С", - уточнили на судостроительном предприятии.

Помимо этого, бонопостановщики используют для транспортировки средств ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов, поиска и подъема с воды людей.

Напомним, Окская судоверфь спустила на воду в Навашине арктический буксир-спасатель.

СПРАВКА:

Длина судна-бонопостановщика RBT2006 составляет 19 метров, ширина — 5,5 метра, осадка - 1,25 метра. Мощность главных двигателей - 2x354 кВт, экипаж у судна - два человека, спецперсонал - два человека.

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Теги:
Судостроение Транснефть-Верхняя Волга
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