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Общество

Николай Денисов рассказал о поддержке АПК и грантах для нижегородских фермеров

05 июня 2024 12:43  [47] Общество

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов в рамках прямого эфира ответил на вопросы нижегородцев и рассказал о мерах поддержки агропромышленного комплекса и грантовых программах для фермеров. Прямой эфир с руководителем МСУ провёл Центр управления регионом Нижегородской области в соцсети "Вконтакте".

Так, для предприятий агропрома предусмотрены различные меры господдержки: предоставляются субсидии на производимую продукцию, на приобретение техники и оборудования, а также действуют программы льготного кредитования.

Для фермерских хозяйств разработаны грантовые программы "Агротуризм", "Семейная ферма", "Агростартап".

Всего в этом году на поддержку АПК и развитие сельских территорий в бюджете предусмотрено 6,1 млрд рублей, из которых 4,2 млрд – средства областного бюджета, остальное выделяется из федерального бюджета.

Кроме того, в рамках программы КРТ для работников села предусмотрены социальные выплаты на улучшение жилищных условий. По программе также строится жильё, которое работник оформляет по договору найма, – возведение таких домов на 80% финансируется за счёт средств федерального и областного бюджетов и на 20% - за счёт средств работодателя и муниципалитета. В этом году по программе строится 22 дома.

Министр напомнил, что в рамках областного закона по развитию кадрового потенциала для молодых специалистов предусмотрена выплата на улучшение жилищных условий 1 млн рублей.

Нижегородцы в ходе прямого эфира поинтересовались выполнением плана посевной кампании на фоне весенних заморозков. Николай Денисов прокомментировал, что похолодание отразилось на снижении темпов полевых работ, но благодаря установившейся тёплой погоде и применению энергонасыщенной техники ситуация выровнялась: сейчас план посевной выполнен на 95% и движется к завершению.

Полную версию эфира можно посмотреть в группе ЦУРа vk.com/tsur52.

Напомним, ЦУР были созданы во всех субъектах страны по поручению президента России Владимира Путина к 1 декабря 2020 года. Координацию работы ЦУР в стране выполняет АНО "Диалог Регионы".

Ранее сообщалось, что нижегородский ЦУР внедрит ИИ для оценки качества ответов органов власти в соцсетях.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство ЦУР
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