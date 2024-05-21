Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют накануне Дня России Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Центральные улицы Нижнего Новгорода временно перекроют из-за подготовки к празднованию Дня России. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 5 до 10 июня будет перекрыта площадь Минина и Пожарского на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной, а 11 июня - на отрезке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной.

В День России с 00:01 12 июня до 2:00 13 июня движение будет закрыто по площади Минина и Пожарского, улицам Ульянова, Минина, Варварской, Алексеевской, Пожарского, Верхне-Волжской набережной, Зеленскому съезду, а также по Лыковой Дамбе и Георгиевскому съезду.

Помимо этого, с 13:00 до 19:00 12 июня движение закроют по улице Октябрьской на участке от улицы Алексеевской до Зеленского съезда, улице Грузинской (на участке от улицы Алексеевской до дома №2 по улице Грузинской) по переулку Холодному (на участке от улицы Алексеевской до улицы Большой Покровской).

После праздника с 2:01 13 июня до 23:59 16 июня площадь Минина и Пожарского останется перекрытой на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

Напомним, улицу Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют в июле из-за ремонта теплотрассы.