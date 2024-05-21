Законопроект "О честной цене" на товары будет внесён в Госдуму РФ Общество

На рассмотрение в Госдуму 5 июня будет внесён законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения. Об этом телеканалу "360.ru" сообщил автор инициативы, депутат Госдумы Борис Чернышов.

"Важнейший закон, в ближайшие минуты внесем его в Госдуму. Это самое важное для меня, как парламентария, который занимается этой темой год", — прокомментировал он.

Депутат отметил, что по стране в настоящее время шагает шринкфляция (снижение производителем количества, объёма или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении отпускной цены - прим. ред.) и назвал такую ситуацию мошенничеством.

"Недавно я публиковал исследование, что всё это явление приобрело всеобщий порядок. Самое главное, закон о том, чтобы потребитель был информирован и знал, что он покупает. Какую реальную цену они платят. Я не склонен врать людям, должна быть честная цена", — заключил Борис Чернышов.

Напомним, в ноябре 2023 года Генпрокуратура РФ запретила менять объём упаковки товаров первой необходимости. Теперь сливочное и подсолнечное масло, сахар, соль, муку, пшено, чёрный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости по ГОСТу должны фасоваться строго по стандартам.