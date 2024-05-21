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Экономика

Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 процентных пункта

05 июня 2024 15:45  [33] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Сбербанк поднял минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 18,2%. Об этом на площадках ПМЭФ заявила пресс-служба банка, сообщает РИА "Новости".

Финансовая организация поменяет ставки по ряду своих кредитов, но исключением станут ипотечные программы с господдержкой, которые повышение не затронет.

Как пояснили в пресс-службе, Сбербанк введёт изменения в связи с ростом доходности облигаций федерального найма на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.

Теперь ставки по кредитам на жильё в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома, а равно как и на рефинансирование ипотеки, стартуют от 18,2%; ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю начинаются от 18,5%, ставки коммерческой ипотеки - от 19,7%, ипотеки без первоначального взноса — от 19%.

Также поменяются ставки по потребительским кредитам: их диапазон составит от 17,9 до 39,9%.

Как ранее сообщил телеканал "360", Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки. Чаще всего клиенты покупали жилье с помощью "Семейной ипотеки" - 42%. Программой для IТ-специалистов воспользовались 35,5%, а "Льготной на новостройки" -18,5%.

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Теги:
Ипотека Кредит Сбербанк
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