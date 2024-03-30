Эксперты предрекают снижение ипотечных ставок в ближайшие пять лет Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Минфин РФ поддержал сворачивание нескольких видов льготных ипотек. Так, программа господдержки должна завершиться уже в июне, а для IT-специалистов — в конце 2024 года. Как данные нововведения отразятся на рынке жилья, и когда ипотека станет доступнее, рассказал телеканалу "360" старший эксперт по недвижимости Алексей Ткаченко.

Он сообщил, что в ближайшие пять лет можно ожидать снижение ключевой ставки до уровня 2020 года. Это может быть связано с перераспределением сделок с недвижимостью от новостроек к вторичному жилью и большим количеством нераспроданных квартир у застройщиков.

А вот тем, кто планирует приобрести недвижимость в ближайший год, стоит поторопиться. В связи с отменой льготной ипотеки "Господдержка-2020", вероятно, Центробанк будет снижать ключевую ставку для поддержания рынка.

Это приведет к тому, что банковские вклады станут менее привлекательными, люди начнут перекладывать свои средства в недвижимость - и это может привести к подорожанию жилья.

Сейчас средняя цена за метр в Москве и Московской области находится на историческом максимуме, а нестабильность курса доллара ещё больше разогревают рынок. Льготные программы особенно сильно повлияли на рост цен и в региональных центрах и крупных городах.

Но и на рынке вторичной недвижимости не стоит ожидать значительного снижения стоимости активов, уверен эксперт. Сегодня наблюдается спад спроса и активности, а также коррекцию цен со стороны собственников жилья.

Тем, кто по каким-либо причинам не сможет приобрести недвижимость до лета, стоит обратить внимание на краткосрочные предложения банков. Они могут предложить субсидирование части срока ипотеки или всего срока с возможностью снижения ипотечной ставки.

В настоящее время в России действуют следующие виды льготных ипотек: семейная — для заемщиков с детьми; IT-ипотека — для специалистов в сфере информационных технологий; сельская — для жителей небольших населенных пунктов; дальневосточная — для тех, кто покупает жилье в Дальневосточном федеральном округе; льготная ипотека с господдержкой — для всех российских граждан.

В декабре прошлого года правительство приняло решение скорректировать ряд параметров льготных ипотечных программ.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла девятое место среди регионов по объему выдачи ипотеки в феврале 2024 года.