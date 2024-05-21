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Нижегородский организатор кредитной пирамиды обманул вкладчиков на 18 млн рублей

05 июня 2024 16:02  [6] Общество

Организатор кредитного кооператива в Нижнем Новгороде, обманувший вкладчиков на 17,8 млн рублей, предстал перед судом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, в августе 2019 года 45-летний нижегородец создал кредитно-потребительский кооператив для привлечения денег граждан под предлогом инвестирования их вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам. Для привлечения большего количества пайщиков обвиняемый арендовал пять офисных помещений в Нижнем Новгороде и других городах региона.

Менеджеры филиалов не знали о преступных намерениях руководителя и добросовестно выполняли свои обязанности, приглашая клиентов к участию в программах управления личными сбережениями.

Следователи также установили, что за четыре года аферисту удалось обмануть 38 вкладчиков и похитить у них более 17, 8 млн рублей. Деньгами организатор кооператива распорядился по своему усмотрению.

На него завели уголовного дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В качестве обеспечительной меры имущество родственников обвиняемого было арестовано. Оно будет использовано для последующего возмещения ущерба потерпевшим.

Напомним, руководителя нижегородского регоператора арестовали за крупное мошенничество.

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Теги:
Кредит Мошенничество Финансы
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