Пенсионерка перевела криптомошеннику более 1,6 млн рублей Происшествия

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83-летняя нижегородка стала очередной жертвой мошенников. Как сообщает пресс-служба ГУ МВЛ России по Нижегородской области, пожилой женщине в мессенджере написал сотрудник инвестиционной компании.

Он предложил пенсионерке заработать на инвестициях покупая и продавая криптовалюту. Женщине это предложение понравилось и она решила выполнить все указания злоумышленника.

В течении недели нижегородка перевела свои личные сбережения на различные банковские счета и реквизиты, которые ей продиктовали по телефону. В общей сложности женщина потеряла более 1,6 млн рублей.

Напомним, что ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением".

Ранее сообщалось, что за сутки в Нижнем Новгороде зарегистрированы четыре крупных дистанционных мошенничества.

Кроме того сообщалось, что телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 3 млн рублей.