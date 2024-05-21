Юрий Шалабаев протестировал новый мини-трактор для уборки улиц Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, недавно получивший удостоверение тракториста-машиниста, лично опробовал новую спецтехнику. Об этом сам мэр рассказал в своем Тelegram-канале.

Сначала глава города пообщался с водителями, которые уже оценили современные машины для уборки. Сотрудники дорожных предприятий отметили, что техника удобная, маневренная, легкая в управлении.

"С мнением водителей согласен, в работе техника действительно помогает. Посмотрим, как она будет проявлять себя дальше, и продолжим закупки", - отметил Шалабаев.

Глава города подчеркнул, что для Нижнего Новгорода впервые была закуплена такая крупная партия из 20 мини-погрузчиков, а также навесное оборудование к ним: подметальные щетки, паллетные вилы, косилки, ковши высокой нагрузки. Технику задействуют в чистке и мойке тротуаров, узких проездов, скверов, а зимой – для уборки снега.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода закупила в лизинг 20 мини-погрузчиков весной 2024 года.