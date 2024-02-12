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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода закупит в лизинг 20 мини-погрузчиков

04 марта 2024 18:00  [83] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода планирует закупить 20 мини-погрузчиков для коммунального обслуживания в этом году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

"Департамент транспорта и дорожного хозяйства готовит необходимые документы для закупки спецтехники", - уточнил глава города Юрий Шалабаев.

В дептрансе Нижнего Новгорода добавили, что малогабаритные погрузчики идеально подходят уборки дорог и тротуаров, также из можно использовать на стройке и во время благоустройства территорий.

Мини-погрузчики будут закуплены в лизинг.

Напомним, за последние три года мэрия Нижнего Новгорода приобрела более 350 единиц коммунальной техники. Так, в 2021 году было закуплено 217 спецмашин, в 2022 году – 90, а в 2023 году – 50 единиц техники.

Также ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит около 100 спецмашин для уборки дорог до апреля 2024 года.

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Теги:
Городское хозяйство Техника
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