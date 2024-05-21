Сухой фонтан появится на бульваре Победы в Сормове Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик приступил к установке сухого фонтана на бульваре Победы в Сормове. Об этом сообщили в администрации района.

Работы ведутся в рамках благоустройства общественного пространства по проекту ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда".

В настоящее время рабочие осуществляют монтаж объекта и оборудования, а также ведут земляные работы. На следующем этапе подрядная организация приступит к отделочным работам.

Глава Сормовского района Светлана Горбунова рассказала, что на бульваре Победы планируется полное обновление дорожных покрытий и газона, установка современного освещения.

Кроме того, в сквере высадят 150 деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что более 20 фонтанов запустят в Нижнем Новгороде в 2024 году.