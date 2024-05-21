Сухой фонтан появится на бульваре Победы в Сормове

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Подрядчик приступил к установке сухого фонтана на бульваре Победы в Сормове. Об этом сообщили в администрации района.
Работы ведутся в рамках благоустройства общественного пространства по проекту ФКГС нацпроекта "Жилье и городская среда".
В настоящее время рабочие осуществляют монтаж объекта и оборудования, а также ведут земляные работы. На следующем этапе подрядная организация приступит к отделочным работам.
Глава Сормовского района Светлана Горбунова рассказала, что на бульваре Победы планируется полное обновление дорожных покрытий и газона, установка современного освещения.
Кроме того, в сквере высадят 150 деревьев и кустарников.
Ранее сообщалось, что более 20 фонтанов запустят в Нижнем Новгороде в 2024 году.
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