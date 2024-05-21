Сотрудник Росгвардии оказал помощь травмированному ребенку в торговом центре Арзамаса

Сотрудник Росгвардии пришел на помощь ребенку, который получил травмы в торговом центре Арзамаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, в торговом помещении девочке зажало обе руки траволаторной лентой.
Офицер СОБР, находясь в свободное от службы время в торговом центре, услышал крики очевидцев и поспешил на помощь пострадавшему ребенку. При помощи инструментов спецназовец смог освободить руки девочки и оказал ей доврачебную помощь., а также обеспечил направление ребенка в медучреждение.
За проявленные умелые и решительные действия нижегородский росгвардеец представлен к поощрению.
Ранее сообщалось, что школьницу из Краснооктябрьского округа наградили за спасение людей из огня.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+