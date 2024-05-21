Агентство "Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки до 18% в июне

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Российское кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки до 18%. Об этом РИА "Новости" сообщила генеральный директор компании Марина Чекурова.
Она отметила, что участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и её сохранение на новом уровне до декабря.
Наполним, Центробанк в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%, при этом указав на более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ запланировано на 7 июня."С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - прокомментировала Чекурова возможные действия регулятора по ставке на предстоящем заседании. "Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - подчеркнула эксперт. Напомним, Сбербанк поднял минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 18,2%. Изменения введены в связи с ростом доходности облигаций федерального найма на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.
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