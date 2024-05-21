Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
06 июня 2024 07:21  [2] Агентство "Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки до 18% в июне
05 июня 2024 15:45  [236] Сбербанк повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 1,5 процентных пункта
03 июня 2024 17:24  [394] "ЭнергосбыТ Плюс" установит в Дзержинске и Кстове еще 188 узлов учета тепла и горячей воды
03 июня 2024 17:12  [390] Бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс внесён в Госдуму
03 июня 2024 11:15  [372] Российские семьи смогут получать "налоговую выплату" с 2026 года
02 июня 2024 11:29  [716] Нижегородцы могут пройти тестирование на тему управления семейным бюджетом
31 мая 2024 16:33  [518] Представители Эн+ приняли участие в заседании экспертного совета при нижегородском Заксобрании
31 мая 2024 15:54  [505] Нижегородские аграрии продолжают наращивать производство мяса, молока и яиц
31 мая 2024 13:23  [498] Нижегородская область заняла первое место по индексу эффективности закупочной деятельности
31 мая 2024 12:34  [538] Инфляция в Нижегородской области в апреле составила 7%
Экономика

Агентство "Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки до 18% в июне

06 июня 2024 07:21  [2] Экономика

Фото: Центральный банк России

Российское кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки до 18%. Об этом РИА "Новости" сообщила генеральный директор компании Марина Чекурова.

Она отметила, что участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и её сохранение на новом уровне до декабря.

Наполним, Центробанк в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%, при этом указав на более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ запланировано на 7 июня.

"С точки зрения ЦБ, есть аргументы и за повышение, и за сохранение ставки. Судя по заявлениям руководства Банка России перед "неделей тишины", вероятность повышения на 100 и даже 200 базисных пунктов нарастает", - прокомментировала Чекурова возможные действия регулятора по ставке на предстоящем заседании.

"Мы считаем, что поддержание экономического роста важнее, чем снижение инфляции до 4% любой ценой", - подчеркнула эксперт.

Напомним, Сбербанк поднял минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 18,2%. Изменения введены в связи с ростом доходности облигаций федерального найма на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Кредит ЦБ РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph