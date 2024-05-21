Агентство "Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки до 18% в июне Экономика

Фото: Центральный банк России

Российское кредитное рейтинговое агентство "Эксперт РА" допускает рост ключевой ставки до 18%. Об этом РИА "Новости" сообщила генеральный директор компании Марина Чекурова.

Она отметила, что участники финансового рынка уже заложили в свои ставки возможный рост ключевой ставки Банка России вплоть до 18% в июне и её сохранение на новом уровне до декабря.

Наполним, Центробанк в конце апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%, при этом указав на более продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ запланировано на 7 июня.