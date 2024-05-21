Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика для ЖКХ Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприниматели Нижегородской области приглашаются для участия в Дне поставщика по направлению "Жилищно-коммунальное хозяйство", который состоится 20 июня на площадке Торгово-промышленной палаты региона. Мероприятие проводит областной центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

На День поставщика по направлению "ЖКХ" приглашены АО "Теплоэнерго", АО "Нижегородский водоканал", ПАО "Россети Центр и Приволжье", ПАО "ТНС Энерго НН", ПАО "Т Плюс", ООО "Теплосети", ООО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород", ООО "ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация" и другие организации.

Глава нижегородского Минпрома Максим Черкасов рассказал, что специалисты центра "Мой бизнес" проанализировали закупочную деятельность организаций и сформировали перечень товаров, которые им необходимы.

Так, компании заинтересованы в сотрудничестве с поставщиками металлоконструкций, труб, древесины, герметизирующих и геосинтетических материалов, подрядными организациями для ремонтных работ, а также производителями ПВХ труб, оборудования для ремонта и демонтажа труб, спецодежды, сварочного оборудования и инструментов.

В ходе мероприятия организации смогут пообщаться с заказчиками в формате B2B-переговоров и провести презентацию своей продукции. Представители регионального Минпрома расскажут об актуальных мерах поддержки, реализуемых в рамках нацпроекта МСП.

Мероприятие состоится 20 июня в 10:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31, большой конференц-зал.

Участниками Дня поставщика могут стать юрлица и ИП, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

Для этого необходимо заполнить анкету на портале "Мой бизнес52": https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-zhkkh-/ или подать заявку в центре "Мой бизнес".

Напомним, что представители нижегородских предприятий могут также принять участие в Дне поставщика по направлению "Индустрия гостеприимства", который состоится 11 июня.