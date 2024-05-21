Операторов связи штрафуют за срыв сроков подключения к "Антифроду" Общество

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Операторов связи в России штрафуют за срыв сроков подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максима Прыткина.

Система "Антифрод" создана радиочастотной службой для соблюдения требований закона "О связи" о блокировке звонков и SMS с подменных номеров. В 2022 году её запустили в тестовом режиме, а с 2023 года начался переход на неё всех операторов связи. На подключение оператору даётся 120 дней (4 месяца) с момента уведомления.

В соответствии со статьёй 13.2.1 КоАП РФ, сумма административного штрафа за нарушение сроков подключения к "Антифроду" составляет до 1 млн рублей.

Прыткин рассказал, что суды назначили штрафы в отношении 88 операторов связи, общая сумма штрафных санкций составила 27,5 млн рублей.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что к системе "Антифрод", предназначенной для выявления злоумышленников, подключились уже 90% работающих в России операторов связи. Это позволило ежедневно блокировать по 1,5-2 млн звонков с подменных номеров.

Напомним, что ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без сведений об их полной стоимости вводится в России.