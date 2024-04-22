Минцифры РФ разрабатывает законопроект о запрете спам-обзвонов Общество

Минцифры РФ ведёт разработку законопроекта о запрете массовых спам-обзвонов. В скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом на конференции "Телеком Будущего" заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Мы планируем внести законопроект, который запрещает в общем даже спам-обзвоны массовые. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам", — цитирует слова министра телеканал "360".

Максут Шадаев уточнил, что министерство предлагает запретить все рекламные обзвоны, особенно роботизированные. По его словам, следующей задачей станет борьба с мошенничеством в мессенджерах.

Министр также сообщил, что к системе "Антифрод", предназначенной для выявления злоумышленников, подключились уже 90% работающих в России операторов связи. Это позволило ежедневно блокировать по 1,5-2 млн звонков с подменных номеров.