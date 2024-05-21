Птенец редкого белого журавля родился в зоопарке Нижнего Новгорода Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Птенец самого редкого в России белого журавля родился в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Родителями стали стерхи Ворона и Гада.

Ворона является знаменитостью общероссийского масштаба: именно он осенью 2012 года совершил полёт с президентом нашей страны в рамках проекта "Полёт надежды".

В 2014 году белый журавль поселился в "Лимпопо", а пару ему составила самка по имени Гыда. В июне 2022 года у Гыды и Вороны появился долгожданный первенец.

Гендиректор нижегородского зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что появление потомства у пары стало настоящей победой сотрудников, ведь белые журавли очень требовательны к условиям содержания.

И вот спустя два года Гыда и Ворона стали родителями во второй раз. В зоопарке рассказали, что пол малыша пока не известен: птицам необходим полный покой, и сотрудники лишний раз не тревожат родителей. Малыш любит греться в пёрышках на спинке у мамы.

Напомним, белых журавлей выращивают на территории Окского заповедника в Рязанской области. Уже более 40 лет Окский заповедник принимает активное участие в проекте "Полёт надежды" по восстановлению популяции белых журавлей. Задача учёных состоит в том, чтобы показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелёта на зимовку в теплые края. В роли вожака стаи выступает дельтапланерист.

Осенью 2012 года на одном из этапов программы стерх по кличке Ворона вместе с пятью сородичами совершил полёт, во время которого "вожаком" стаи был президент РФ Владимир Путин. Однако позднее шесть стерхов отказались продолжать полёт к месту зимовки. Тогда птицы не смогли влиться в стаю серых журавлей, с которыми они должны были долететь до Казахстана и Узбекистана, и стерхов вернули в их родной заповедник на самолёте.

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