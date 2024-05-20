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Общество

Зоопарк "Лимпопо" пополнился новыми обителями

21 мая 2024 09:22  [54] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка Лимпопо

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" произошло очередное пополнение. Как сообщает пресс-служба зоопарка, на свет появились малыш японского макака и красные волчата.

Самка японского макака по имени Манана мамой стала впервые. Невзирая на это, она проявляет себе как добросовестная и нежная мама. Манана крепко держит малыша, не отпускает от себя, обнимает и прижимает к себе. В силу того, что мама и малыш неразлучны, узнать пол детёныша пока не получается.

Еще одно пополнение случилось в семействе Красных волков. Волчицы Мия и Мира также стали мамами впервые. Волчата появились на свет с разницей в две недели в разных логовах.

По словам директора зоопарка "Лимпопо" Владимира Герасичкина, красные волки поселились в зоопарке около двух лет назад. Двум самочкам и одному самцу на тот момент было по шесть месяцев.  Сейчас, когда особи повзрослели, им оборудовали вольер двумя логовами, чтобы животные могли попробовать себя в роли родителей, и где бы самки могли отдельно друг от друга воспитывать своих детенышей.

Первое время слепые малыши находились в специальных укрытиях вместе со своими мамами. Сейчас волчата окрепли и стали выходить в уличный вольер. Отмечается, что волчицы Мия и Мира не делят малышей на "своих" и "чужих" и заботятся обо всех волчатах одинаково.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка "Лимпопо" выкормили малышей патагонской мары.

Также сообщалось, что в зоопарке у семейства шотландской коровы появился на свет теленок, а в семействе кенгуру Беннетта произошло сразу тройное пополнение.

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Теги:
Животные Зоопарк
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