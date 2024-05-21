Новое оборудование закупили для Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

В Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн закуплено новое медицинское оборудование - цифровая стационарная рентгенодиагностическая система и аппарат ультразвуковой диагностики. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Согласно информации, данный комплекс обошёлся в 16 млн рублей, деньги на закупку были выделены из бюджета области.

Главврач медучреждения Олег Остафьев отметил, что новая медицинская техника обладает высокой диагностической точностью благодаря чему повысились качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам.

Кроме того, в конце мая на территории госпиталя завершились работы по замене асфальтного покрытия и бордюров. На проведение ремонта было направлено около 2,5 млн рублей.

"Специалисты нашего госпиталя занимаются обследованием, восстановительным лечением и медицинской реабилитацией ветеранов войн и граждан, относящихся к иным льготным категориям граждан. Уверен, что пациенты оценят все нововведения, которые призваны сделать их пребывание ещё более комфортным", – добавил Олег Евстафьев.

Напомним, что новый компьютерный томограф поступил в поликлинику №4 Канавинского района Нижнего Новгорода, а новый рентгеновский скрининговый маммограф установили в поликлинике городской больницы №28 Московского района.