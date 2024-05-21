Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2024 14:38  [41] Новое оборудование закупили для Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн
06 июня 2024 14:25  [41] Господский дом сына Пушкина открылся во Львовке
06 июня 2024 12:47  [126] Почти наполовину завершены работы по укладке трамвайных путей в районе Большой Печерской
06 июня 2024 12:18  [141] ​​Благотворительный фонд "Дорога жизни" организует медобследование детей-сирот в Нижнем Новгороде
06 июня 2024 11:45  [139] Праздничная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода в честь мероприятий БРИКС
06 июня 2024 10:47  [592] Площадь Сенную перекроют для замены трамвайных путей на полтора месяца
06 июня 2024 10:22  [177] Птенец редкого белого журавля родился в зоопарке Нижнего Новгорода
06 июня 2024 10:00  [139] Сохранить детское зрение
06 июня 2024 09:30  [157] Пенсионеры со всей Нижегородской области приняли участие в Чемпионате по компьютерному многоборью
06 июня 2024 09:11  [169] Операторов связи штрафуют за срыв сроков подключения к "Антифроду"
Общество

Новое оборудование закупили для Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн

06 июня 2024 14:38  [41] Общество

Фото: Минздрав Нижегородской области

В Нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн закуплено новое медицинское оборудование - цифровая стационарная рентгенодиагностическая система и аппарат ультразвуковой диагностики. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Согласно информации, данный комплекс обошёлся в 16 млн рублей, деньги на закупку были выделены из бюджета области.

Главврач медучреждения Олег Остафьев отметил, что новая медицинская техника обладает высокой диагностической точностью благодаря чему повысились качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам.

Кроме того, в конце мая на территории госпиталя завершились работы по замене асфальтного покрытия и бордюров. На проведение ремонта было направлено около 2,5 млн рублей.

"Специалисты нашего госпиталя занимаются обследованием, восстановительным лечением и медицинской реабилитацией ветеранов войн и граждан, относящихся к иным льготным категориям граждан. Уверен, что пациенты оценят все нововведения, которые призваны сделать их пребывание ещё более комфортным", – добавил Олег Евстафьев.

Напомним, что новый компьютерный томограф поступил в поликлинику №4 Канавинского района Нижнего Новгорода, а новый рентгеновский скрининговый маммограф установили в поликлинике городской больницы №28 Московского района.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph