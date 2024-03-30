Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2024 12:11  [42] Новый цифровой маммограф установили в больнице №28 в Нижнем Новгороде
15 апреля 2024 12:00  [62] Сильные ветры и небольшое похолодание накроют Нижегородскую область на неделе
15 апреля 2024 11:50  [83] Новый автобус запустят от посёлка Селекционной станции до Нижнего Новгорода
15 апреля 2024 11:28  [79] Боец с позывным "Чекпоинт": "Это большая честь – защищать свою страну"
15 апреля 2024 11:16  [81] Более 800 тысяч услуг оказано в МФЦ Нижегородской области за 3 месяца 2024 года
15 апреля 2024 10:53  [105] Быстрыкин поручил завести новое дело о расселении аварийного барака в Сергаче
15 апреля 2024 10:36  [127] Движение трамваев №6 и №7 ограничат в Нижнем Новгороде с 18 по 28 апреля
15 апреля 2024 10:13  [153] Услугу перевозки животных на соседнем кресле ввели в Аэрофлоте
15 апреля 2024 09:55  [117] Благотворительная акция по поддержке семей участников СВО и людей с ОВЗ прошла в Автозаводском районе
15 апреля 2024 09:38  [142] Временные ограничения введены на федеральных трассах области в связи с ремонтом
Общество

Новый цифровой маммограф установили в больнице №28 в Нижнем Новгороде

15 апреля 2024 12:11  [42] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый рентгеновский скрининговый маммограф установили в поликлинике городской больницы №28 Московского района Нижнего Новгорода. Как сообщает Минздрав Нижегородской области, медоборудование стоимостью почти 12 млн рублей куплено за счет средств консолидированного бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Новый цифровой маммограф передает изображения двухмерной реконструкции молочных желез. Кроме того, оборудование самостоятельно отправляет снимки в центральный архив всех медицинских изображений. Это дает возможность просматривать их врачами в любом государственном медучреждении региона, куда будет обращаться пациент. Ежедневно на новом маммографе будут выполнять обследование не менее 20 пациенток.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что нижегородская поликлиника №35 открылась после капитального ремонта.

Кроме того, сообщалось, что новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
10 апреля 2024 09:34  [353] Новый рентгенологический комплекс появился в поликлинике Балахнинской ЦРБ
27 марта 2024 12:28  [553] Нижегородская поликлиника №35 открылась после капитального ремонта
05 марта 2024 12:16  [983] Новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей
15 февраля 2024 18:39  [996] Нижегородские власти ищут инвестора для строительства онкоцентра
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph