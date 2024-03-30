Новый цифровой маммограф установили в больнице №28 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый рентгеновский скрининговый маммограф установили в поликлинике городской больницы №28 Московского района Нижнего Новгорода. Как сообщает Минздрав Нижегородской области, медоборудование стоимостью почти 12 млн рублей куплено за счет средств консолидированного бюджета в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Новый цифровой маммограф передает изображения двухмерной реконструкции молочных желез. Кроме того, оборудование самостоятельно отправляет снимки в центральный архив всех медицинских изображений. Это дает возможность просматривать их врачами в любом государственном медучреждении региона, куда будет обращаться пациент. Ежедневно на новом маммографе будут выполнять обследование не менее 20 пациенток.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что нижегородская поликлиника №35 открылась после капитального ремонта.

Кроме того, сообщалось, что новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.