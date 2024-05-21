Господский дом сына Пушкина открылся во Львовке

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Реставрация господского дома завершилась в усадьбе сына Александра Пушкина в селе Львовка в Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам гендиректор ЗАО"СМУ-77" Владимир Молоканов 6 июня.
По его словам, в доме заменили полы, сделали гидроизоляцию фундамента.
"Раньше в доме было влажно, поэтому полы гнили. Также был отреставрирован фасад", - сказал Молоканов. Он добавил, что также была отреставрирована часть дверей, а часть воссоздали специалисты.
В общей сложности на реставрацию усадьбы было выделено 60,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов.
Напомним, сегодня в родовой усадьбе поэта в Большом Болдине стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к 225-летию великого поэта. С 6 по 9 июня состоится фестиваль искусств "Пушкин без границ" (0+).
В рамках открытия фестиваля пройдёт грандиозный вечерний концерт "Отражения", который в прямом эфире будет транслировать телеканал "Россия".
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