Противопожарную обстановку проверили в Зеленом городе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Противопожарную обстановку в Зеленом городе проверили инспекторы Нижегородского лесничества. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

В ходе подготовки к пожароопасному сезону-2024 лесничеством был своевременно выполнен весь комплекс противопожарных работ.

Так, перед началом пожароопасного сезона на территории участкового лесничества "Зеленый город" оборудовано 28 мест отдыха, установлено 54 шлагбаума, а также 41 аншлаг на пожарную природоохранную тематику, обновлено 96 км минерализованных полос.

Кроме того, проведено обслуживание и ремонт 17 единиц противопожарной техники и оборудования в количестве более 150 единиц. Сейчас активно ведется патрулирование территории, в выходные и праздничные дни патрульные группы усиливаются представителями администраций, органов полиции и МЧС.

На регулярной основе, с привлечением сотрудников администрации проводятся профилактические беседы с гражданами о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах.

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 7 июня.