Церковь Александра Невского во Львовке отреставрируют в 2025 году Общество

Фото: Алексей Чугунов

Церковь Александра Невского на территории усадьбы сына писателя Александра Пушкина в селе Львовка в Большеболдинском районе Нижегородской области отреставрируют в 2025 году. Об этом 6 июня сообщил журналистам гендиректор ЗАО "СМУ-77" Владимир Молоканов.

Церковь сейчас законсервирована.

"В настоящий проект подготовлен проект реставрации церкви. В этом году проведем конкурс по выбору подрядчика и планируем завершить работы в 2025 году", - уточнил Молоканов.

Владимир Молоканов также добавил, что в этом году планируется разработать проект реставрации здания церковно-приходской школы на территории усадьбы во Львовке.

"Основные работы по реставрации храма будут проводиться в 2025 году", - отметил гендиректор ЗАО "СМУ-77".

Ранее сообщалось, что более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет.

Напомним также, что господский дом сына Пушкина открылся во Львовке.