Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2024 16:21  [34] Церковь Александра Невского во Львовке отреставрируют в 2025 году
06 июня 2024 16:02  [63] Нижегородские водоемы включены в новый федеральный проект "Вода России"
06 июня 2024 15:44  [77] Новая премия в сфере досуга и туризма появится в России в 2025 году
06 июня 2024 15:26  [73] Противопожарную обстановку проверили в Зеленом городе
06 июня 2024 15:04  [127] Более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет
06 июня 2024 14:38  [151] Новое оборудование закупили для Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн
06 июня 2024 14:25  [129] Господский дом сына Пушкина открылся во Львовке
06 июня 2024 12:47  [159] Почти наполовину завершены работы по укладке трамвайных путей в районе Большой Печерской
06 июня 2024 12:18  [157] ​​Благотворительный фонд "Дорога жизни" организует медобследование детей-сирот в Нижнем Новгороде
06 июня 2024 11:45  [152] Праздничная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода в честь мероприятий БРИКС
Общество

Церковь Александра Невского во Львовке отреставрируют в 2025 году

06 июня 2024 16:21  [34] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Церковь Александра Невского на территории усадьбы сына писателя Александра Пушкина в селе Львовка в Большеболдинском районе Нижегородской области отреставрируют в 2025 году. Об этом 6 июня сообщил журналистам гендиректор ЗАО "СМУ-77" Владимир Молоканов. 

Церковь сейчас законсервирована.  

"В настоящий проект подготовлен проект реставрации церкви. В этом году проведем конкурс по выбору подрядчика и планируем завершить работы в 2025 году", - уточнил Молоканов. 

Владимир Молоканов также добавил, что в этом году планируется разработать проект реставрации здания церковно-приходской школы на территории усадьбы во Львовке. 

"Основные работы по реставрации храма будут проводиться в 2025 году", - отметил гендиректор ЗАО "СМУ-77".

Ранее сообщалось, что более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет.

Напомним также, что господский дом сына Пушкина открылся во Львовке.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Большебодинский район Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph