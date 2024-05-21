Церковь Александра Невского во Львовке отреставрируют в 2025 году

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Церковь Александра Невского на территории усадьбы сына писателя Александра Пушкина в селе Львовка в Большеболдинском районе Нижегородской области отреставрируют в 2025 году. Об этом 6 июня сообщил журналистам гендиректор ЗАО "СМУ-77" Владимир Молоканов.
Церковь сейчас законсервирована.
"В настоящий проект подготовлен проект реставрации церкви. В этом году проведем конкурс по выбору подрядчика и планируем завершить работы в 2025 году", - уточнил Молоканов.
Владимир Молоканов также добавил, что в этом году планируется разработать проект реставрации здания церковно-приходской школы на территории усадьбы во Львовке.
"Основные работы по реставрации храма будут проводиться в 2025 году", - отметил гендиректор ЗАО "СМУ-77".
Ранее сообщалось, что более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет.
Напомним также, что господский дом сына Пушкина открылся во Львовке.
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