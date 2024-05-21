Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2024 16:21  [46] Церковь Александра Невского во Львовке отреставрируют в 2025 году
06 июня 2024 16:02  [70] Нижегородские водоемы включены в новый федеральный проект "Вода России"
06 июня 2024 15:44  [80] Новая премия в сфере досуга и туризма появится в России в 2025 году
06 июня 2024 15:26  [79] Противопожарную обстановку проверили в Зеленом городе
06 июня 2024 15:04  [130] Более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет
06 июня 2024 14:38  [170] Новое оборудование закупили для Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн
06 июня 2024 14:25  [132] Господский дом сына Пушкина открылся во Львовке
06 июня 2024 12:47  [160] Почти наполовину завершены работы по укладке трамвайных путей в районе Большой Печерской
06 июня 2024 12:18  [158] ​​Благотворительный фонд "Дорога жизни" организует медобследование детей-сирот в Нижнем Новгороде
06 июня 2024 11:45  [153] Праздничная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода в честь мероприятий БРИКС
Общество

Более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет

06 июня 2024 15:04  [130] Общество

Фото: vk.com/muz_boldino

За последние 25 лет органы ЗАГС Нижегородской области зарегистрировали появление на свет 155 полных тёзок поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС региона.

Согласно предоставленной информации, основную часть полных великого тёзок русского поэта регистрировали в Нижнем Новгороде, а вот в Большом Болдине - ни разу.

Самый юный Александр Сергеевич Пушкин появился на свет в январе 2024 года.

"В день рождения "солнца русской поэзии" мы вспоминаем его лучшие произведения, перечитываем любимые стихи и сказки. Пусть творчество Александра Сергеевича всегда будет для нас источником вдохновения и мудрости", - сказала руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Также в пресс-службе сообщили, что 6 июня, в день рождения Пушкина, в Нижегородской области зарегистрируют брак 112 пар.

Напомним, сегодня в родовой усадьбе поэта в Большом Болдине стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к 225-летию великого поэта. С 6 по 9 июня состоится фестиваль искусств "Пушкин без границ". В рамках открытия фестиваля пройдёт грандиозный вечерний концерт "Отражения", который в прямом эфире будет транслировать телеканал "Россия".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЗАГС
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2024 14:25  [132] Господский дом сына Пушкина открылся во Львовке
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph