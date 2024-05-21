Более 150 полных тёзок Пушкина родилось в Нижегородской области за 25 лет Общество

Фото: vk.com/muz_boldino

За последние 25 лет органы ЗАГС Нижегородской области зарегистрировали появление на свет 155 полных тёзок поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС региона.

Согласно предоставленной информации, основную часть полных великого тёзок русского поэта регистрировали в Нижнем Новгороде, а вот в Большом Болдине - ни разу.

Самый юный Александр Сергеевич Пушкин появился на свет в январе 2024 года.

"В день рождения "солнца русской поэзии" мы вспоминаем его лучшие произведения, перечитываем любимые стихи и сказки. Пусть творчество Александра Сергеевича всегда будет для нас источником вдохновения и мудрости", - сказала руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Также в пресс-службе сообщили, что 6 июня, в день рождения Пушкина, в Нижегородской области зарегистрируют брак 112 пар.

Напомним, сегодня в родовой усадьбе поэта в Большом Болдине стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к 225-летию великого поэта. С 6 по 9 июня состоится фестиваль искусств "Пушкин без границ". В рамках открытия фестиваля пройдёт грандиозный вечерний концерт "Отражения", который в прямом эфире будет транслировать телеканал "Россия".