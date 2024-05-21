Более 30 нижегородских школьников получили 100 баллов по итогам первого дня ЕГЭ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство образования и науки Нижегородской области сообщило о первых известных результатах сдачи 11-классниками ЕГЭ. По итогам проведения единого государственного экзамена 23 мая 35 школьников получили наивысший балл за свои работы.

Всего в первый день проведения ЕГЭ около 1,4 тысячи детей сдавали экзамен по химии, около 1,3 тысячи детей – по литературе, еще около 400 человек – по географии.

"Все ребята, которые проходили государственную итоговую аттестацию 23 мая, уже могут увидеть свои результаты в личных кабинетах на портале "Госуслуги". Мы от всей души поздравляем первых "стобалльников"! На сегодняшний день два человека получили наивысший балл за экзамен по географии, 18 ребят – за экзамен по литературе. Особенно хорошие результаты показали юные химики – наивысший балл по этому предмету получили уже 15 ребят. Для сравнения, в 2023 году по итогам всех экзаменационных дней в регионе насчитывалось только шесть "стобалльников" по химии", – рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

По его словам, через неделю в регион поступят результаты ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

В министерстве образования и науки региона напомнили, что у тех выпускников, кто по какой-либо причине не смог принять участие в экзаменах в основной период, будет возможность сдать ЕГЭ в резервные дни в конце июня. Подводить общие итоги проведения экзаменов можно будет во второй половине лета.

"В Нижегородской области единый государственный экзамен проходит в штатном режиме. В этой работе принимает участие большое число общественных наблюдателей. На территории региона уже несколько лет применяются технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети Интернет, печать экзаменационных материалов и сканирование экзаменационных работ осуществляется в аудиториях, которые определены пунктами проведения экзаменов", – прокомментировал Михаил Пучков.

Ранее сообщалось, что первый единый госэкзамен написали около трех тысяч нижегородцев.