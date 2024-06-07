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Экономика

"РусСилика" направит на расширение производства силикагелей в Нижегородской области 17 млрд рублей

07 июня 2024 14:22  [88] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Резидент ОЭЗ "Кулибин" - ООО "РусСилика" планирует построить вторую очередь завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта подписал глава региона Глеб Никитин с председателем совета директоров АО "ГК "Титан", соучредителем ООО "РусСилика" Михаилом Сутягинским и главой совета директоров АО "Акционерный банк "Россия" Михаилом Клишиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня 2024 года.

"Химическая промышленность является одним из основных направлений деятельности ОЭЗ "Кулибин", и мы видим значительный интерес к площадке со стороны предприятий отрасли. Соглашение позволит создать в регионе еще больше рабочих мест", - отметил Глеб Никитин.

На реализацию проекта будет направлено более 17 млрд рублей. Мощность производства составит до 12 тысяч тонн силикагелей и до 42 тысяч тонн силиказолей в год. На новом предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест.

Ориентировочный срок реализации проекта – 2024-2028 годы.

Напомним, строительство завода по производству силикагелей и силиказолей в ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области началось в июне 2023 года.

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Теги:
Дзержинск Химия
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