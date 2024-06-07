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Экономика

Комплекс по переработке яиц за 27 млрд рублей построят в Нижегородской области

07 июня 2024 16:18  [77] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

ООО "Эгг-Ленд" планирует инвестировать более 27 млрд рублей в строительство комплекса по производству и переработке яиц в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и собственник группы компаний "Таврос" (учредитель ООО "Эгг-Ленд") Рустем Миргалимов подписали соглашение о намерениях по строительству комплекса в рамках Петербургского международного экономического форума 7 июня.

"Благодаря реализации проекта, производство яйца в регионе может вырасти почти в три раза. Также это поможет обеспечить работой существенную часть жителей сразу нескольких районов и поспособствует развитию территорий", - отметил Глеб Никитин.

Инфраструктура комплекса охватит территорию Шатковского, Лукояновского, Гагинского и Починковского районов Нижегородской области.

Общая мощность комплекса составит 2 млрд яиц в год. На новом предприятии будет создано 1000 рабочих мест.

Строительство комплекса запланировано на 2024-2025 годы.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.

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Теги:
АПК Животноводство
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