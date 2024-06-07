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Экономика

Новый завод по производству станков построят в Нижнем Новгороде

07 июня 2024 18:13  [48] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Новый завод по производству термопластавтоматов построят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий специальный инвестконтракт подписал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, глава региона Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и гендиректор ООО "Хурмак РУС" Сергей Ахметгареев в ходе Петербургского международного экономического форума-2024.

Термопластавтоматы могут использоваться для выпуска автокомпонентов, бытовой техники, посуды, мебели и садового инвентаря.

Антон Алиханов подчеркнул, что реализация этого проекта позволит организовать производство широкой линейки термопласт-автоматов с высокой степенью локализации, что позволит снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

Глеб Никитин добавил, что в Нижегородской области развиты автомобилестроение, судостроение, химическая и электронная промышленность.

"Для всех этих отраслей необходимы современные станки, которые позволят оперативно запускать новые производственные линии и производить комплектующие самостоятельно, а не закупать их на стороне", - подчеркнул губернатор.

Площадь предприятия составит 2,5 тысячи кв. метров. Компания "Хурмак Рус" намерена вложить в строительство предприятия 210 млн рублей. На новом заводе будет создано 52 рабочих места.

Напомним, "РусСилика" направит на расширение производства силикагелей в Нижегородской области 17 млрд рублей.

СПРАВКА:

ООО "Хурмак Рус" - российское представительство крупнейшего турецкого производителя термопластавтоматов, у которого есть представительства в Москве и Нижегородской области.

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Теги:
Нижний Новгород Промышленность
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