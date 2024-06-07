Обновленный муниципальный центр управления появится в Нижнем Новгороде Общество

Новый муниципальный центр управления будет создан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале федеральной сети Центров управления регионами.

Соглашения о создании и развитии муниципальных центров управления были заключены между регионами и гендиректором "Диалога" Владимиром Табаком на Петербургском международном экономическом форуме -2024.

Новые центры управления появятся также в Липецкой, Иркутской, Сахалинской, Тульской, Рязанской и Архангельской областях.

"В основе эффективной коммуникации власти и жителей - цифровизация обратной связи. С учетом возрастающей нагрузки на муниципальных служащих очень важна готовность регионов масштабировать опыт ЦУР", - подчеркнул Владимир Табак.

Ранее сообщалось, что нижегородский ЦУР внедрит ИИ для оценки качества ответов органов власти в соцсетях.