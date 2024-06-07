Развитие Автозаводского района обсудили в рамках дискуссионного клуба Эн+ "PROНижний" Общество

Развитие Автозаводского района обсудили в рамках дискуссионного клуба Эн+ "PROНижний". Мероприятие состоялось на площадке Мининского университета в Нижнем Новгороде.

В круглом столе приняли участие член Союза архитекторов РФ и академический советник РАЕН Ольга Воронина, ландшафтный дизайнер Елена Цветкова, представители администрации города и Автозаводского района, а также территориальных общественных самоуправлений, общественных молодежных организаций и бизнеса. Модератором дискуссии выступила директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова.

В ходе дискуссии речь шла о благоустройстве и создании новых общественных пространств и инфраструктурных объектов, с привлечением жителей района.

"Это наше второе заседание дискуссионного клуба "PROНижний". На этой площадке мы связываем между собой активных горожан и представителей власти, бизнеса, чтобы рождались новые инициативы и проекты, а люди понимали, как можно решить ту или иную задачу по улучшению городской среды. Мы обсудили вопросы, связанные с озеленением города. По итогу стоит отметить, что абсолютно все участники были заинтересованы в том, чтобы в Нижнем Новгороде, в том числе и в Автозаводском районе, создавались комфортные условия для жизни и появлялось больше зеленых общественных пространств", – отметила Ольга Санарова.

Участники круглого стола были единогласны в том, что району требуется дополнительное озеленение. Деревья, кустарники, цветы служат не только декоративным элементом, но и значительно улучшают качество жизни людей.

"В дискуссии участвую не первый раз и каждый раз здесь поднимаются новые и актуальные темы. Все спикеры поделились опытом и знаниями, рассказали про проекты, которые улучшают наш город. Я в какой-то мере для себя получил новую информацию. Считаю, что на таких мероприятиях очень важно слышать, с каким ситуациями сталкиваются люди на своих территориях, важно получать эту обратную связь, чтобы взять себе в планы работы", - рассказал первый заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Представители администрации Автозаводского района презентовали уже реализованные идеи горожан по благоустройству своих палисадников и придомовых территорий.

Член Союза архитекторов РФ Ольга Воронина рассказала про комплексный каркас озеленения территорий, про наиболее приспособленные к нижегородскому климату растения.

"Такие мероприятия нужны общественности и обязательно надо продолжать подобные клубы, расширять аудиторию. Они являются прекрасным началом для просвещения и получения новых знаний в области озеленения", - подытожила эксперт.

Финальным этапом мероприятия стала презентация готовых кейсов озеленения от ландшафтного дизайнера Елены Цветковой. Она дала гостям клуба практические рекомендации, как происходит подготовка участка для высадки, с каким трудностями можно столкнуться при благоустройстве входных групп, подъездов.

Напомним, дискуссионные клубы, организованные энерго-металлургической компанией Эн+, объединяют представителей малого и среднего бизнеса, общественных деятелей и активных жителей в регионах. Вместе они решают насущные вопросы и ищут новые возможности для своих городов. Первые клубы были открыты в сибирских городах – Красноярске, Иркутске и Братске, сейчас клуб для обсуждения вопросов развития города продолжает свою деятельность в Нижнем Новгороде.

Идея создания клубов, где жители разных профессий и сфер деятельности будут встречаться на одной площадке для обсуждения новых решений, направленных на повышение качества жизни в городах, созвучна идеям основателя Эн+ Олега Дерипаски. Общественный деятель не раз говорил, что для развития регионов необходимо придерживаться открытости и установления доверительных отношений между всеми заинтересованными сторонами — государством, бизнесом и городским сообществом.