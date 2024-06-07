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Общество

Режим повышенной готовности ввели у гостиницы "Ибис" в центре Нижнего Новгорода

08 июня 2024 11:27  [34] Общество

Фото: Кира Мишина

Режим повышенной готовности ввели у гостиницы "Ибис" на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Спецрежим ввели в границах здания № 115 по улице Максима Горького. Главе администрации Нижегородского района Алексею Рыболовлеву совместно с директором отеля поручили выставить информационные аншлаги вокруг здания.

МКУ "ГУММиД" выступит в качестве заказчика на проведение работ по обследованию конструкций здания отеля.

Подрядной организации по строительству новой ветки метро от станции "Горьковская" до площади Сенной - АО "Моспроект-3" рекомендовано организовать мониторинг за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящейся линии подземки.

"Мониторинг должен длиться до завершения строительства ветки метро",- говорится в сообщении.

Напомним, дом с окном Фальконье на улице Горького в Нижнем Новгороде, расположенном в зоне прохождения тоннеле-проходческого щита при строительстве метро, планируется демонтировать.

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Теги:
Нижегородский район ЧС
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