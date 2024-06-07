Стенд издательств Нижегородской области открылся на Красной площади в Москве

Фото:
Объединенный стенд издательств Нижегородской области открылся на фестивале "Красная площадь" в Москве. Об этом сообщает министерство информационной политики и взаимодействия со СМИ региона.
Он располагается в павильоне №10 "Регионы России и Республика Беларусь".
Так, в рамках фестиваля 9 июня состоится презентация книги, изданной при поддержке правительства Нижегородской области, "Нижний Новгород: АРХИважные дома. "Семейное путешествие в мир архитектуры".
Гости фестиваля смогут встретиться с ее автором - детским писателем, художником, лауреатом Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина Юлией Варнаковой.
"В книге есть множеством иллюстраций и архитектурных загадок, с беседами главных героев, которые обсуждают здания Нижнего Новгорода. Семья, где папа - архитектор, а мама - учитель истории научит быстро и легко определять архитектурный стиль любого строения",- говорится в сообщении.
Напомним, фестиваль "Пушкин без границ" открылся в Большом Болдине 6 июня.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+