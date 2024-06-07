Стенд издательств Нижегородской области открылся на Красной площади в Москве Культура и отдых

Фото: Министерство информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области

Объединенный стенд издательств Нижегородской области открылся на фестивале "Красная площадь" в Москве. Об этом сообщает министерство информационной политики и взаимодействия со СМИ региона.

Он располагается в павильоне №10 "Регионы России и Республика Беларусь".

Так, в рамках фестиваля 9 июня состоится презентация книги, изданной при поддержке правительства Нижегородской области, "Нижний Новгород: АРХИважные дома. "Семейное путешествие в мир архитектуры".

Гости фестиваля смогут встретиться с ее автором - детским писателем, художником, лауреатом Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина Юлией Варнаковой.

"В книге есть множеством иллюстраций и архитектурных загадок, с беседами главных героев, которые обсуждают здания Нижнего Новгорода. Семья, где папа - архитектор, а мама - учитель истории научит быстро и легко определять архитектурный стиль любого строения",- говорится в сообщении.

Напомним, фестиваль "Пушкин без границ" открылся в Большом Болдине 6 июня.