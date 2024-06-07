Нижегородский губернатор отметил качество будущей "Волги" Экономика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сравнил качество сборки будущего автомобиля "Волга" с Volkswagen и Skoda, сообщает ТАСС.

По словам главы региона, сохраненное оборудование позволит обеспечить в Нижнем Новгороде высокий технологический процесс для реализации проекта по выпуску новой "Волги".

"Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda. Те же самые технологические процессы будут присутствовать", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что новые автомобили Volga будут выпускаться компанией "Производство легковых автомобилей" на площадке Нижегородского автомобильного кластера.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 мая прибыл на выставку "ЦИПР-2024" и осмотрел павильон марки VOLGA, после чего поручил организовать локализацию автокомпонентов для этого автомобиля.