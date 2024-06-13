Евгений Люлин: "Профессия медика пользуется уважением и признанием в обществе"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем медицинского работника.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Этот день отмечают не только специалисты здравоохранения, но и миллионы людей, которым врачи, средний и младший медперсонал помогли сохранить здоровье и жизнь. Профессия медика пользуется уважением и признанием в обществе, требует глубоких знаний, точности, человечности.
Народосбережение – важнейшее направление работы в Нижегородской области и по всей стране. Для этого модернизируется первичное звено системы здравоохранения: строятся больницы, открываются фельдшерско-акушерские пункты, закупается новейшее медоборудование.
Хочу от всей души поблагодарить медицинских работников за вашу ответственность, выдержку, решительность, преданность своему делу! Желаю вам огромных успехов в профессиональной деятельности, благополучия вашим близким. И обязательно – богатырского здоровья!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.
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