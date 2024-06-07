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Экономика

Нижегородская область укрепила позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов

10 июня 2024 11:37  [73] Экономика

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область заняла 11 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов в 2023 году. Ежегодное исследование подготовили эксперты РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались объём производства товаров и услуг в регионе, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, смертность населения трудоспособного возраста, уровень безработицы и другие показатели.

С использованием этих показателей был рассчитан интегральный рейтинг.

По итогам 2023 года интегральный рейтинг вырос у 79 регионов, среди которых у 13 рост превысил пять баллов - в том числе, и у нашего.

По итогам 2023 года Нижегородская область набрала 67,769 балла, что позволило региону улучшить свои позиции в рейтинге и подняться на 11 место. Отметим, что в 2022 году область занимала 13 место с 61,190 балла, а в 2021 году - 15 место с 59,534 балла.

Тройка лидеров в 2023 году осталась неизменной. Это Москва (94,399 балла), Санкт-Петербург (89,025) и республика Татарстан (82,972).

Аутсайдеры рейтинга (показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались): Тыва (14,961), Еврейская автономная область (16,344) и Ингушетия (17,904) .

Ранее сообщалось, Нижегородская область впервые вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни.

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Теги:
Рейтинг Социальная сфера экономика
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