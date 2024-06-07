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Общество

Нижегородские вузы выделили около 3 тысяч бюджетных мест на ИТ-специальности

10 июня 2024 13:15  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские вузы выделили около 3 тысяч бюджетных мест на ИТ-специальности на предстоящий учебный год. Как сообщает пресс-служба правительства региона, из них по программам бакалавриата - 2,4 тысячи мест и более 400 мест – по программам специалитета.

Всего в регионе открыто более 40 специальностей в сфере цифровых технологий. Самые востребованные направления подготовки: информационные системы и технологии, прикладная математика и информатика, а также прикладная информатика. На них приходится третья часть от общего количества бюджетных мест.

Кроме того, с 1 сентября текущего года будут запущены сетевые программы высшего образования ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" с НГТУ и НИУ ВШЭ. НГТУ по направлению "Информационная безопасность автоматизированных систем" планирует предоставить 25 бюджетных мест, НИУ ВШЭ по направлению "Технологии искусственного и дополненного интеллекта" – 10.

Общее число бюджетных мест по ИТ-направлениям распределилось по нижегородским вузам следующим образом:

- ННГУ им. Н.И. Лобачевского – 696,

- НГТУ им. Р.Е. Алексеева – 1080,

- НГИЭУ – Княгининский университет – 162,

- НГПУ – Мининский университет – 75,

- ННГАСУ – 160,

- НГАТУ - 25,

- ВГУВТ – 108,

- НИУ ВШЭ – 195,

- СарФТИ НИЯУ МИФИ – 103,

- ВВФ МТУСИ – 30,

- филиалы ННГУ (Арзамасский, Балахнинский, Павловский, Дзержинский) - 83,

- филиалы НГТУ (Арзамасский и Дзержинский) - 181,

- филиал РАНХиГС – Нижегородский институт управления – 25,

- институт пищевых технологий и дизайна – филиал НГИЭУ – 25,

- Выксунский филиал Национального исследовательского технологического университета МИСИС – 40 мест.

Напомним, что цифровая трансформация экономики и социальной сферы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, определена президентом РФ Владимиром Путиным в качестве национальной цели развития России. Правительство РФ работает над формированием нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что подать заявление на поступление в вузы нижегородцы могут на "Госуслугах".

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Теги:
IT Вузы Студенты
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