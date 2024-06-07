Подать заявление на поступление в вузы нижегородцы могут на "Госуслугах" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области имеют возможность подать заявления на поступление почти в 1,1 тысячи российских вузов через портал "Госуслуги".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в этом году приёмная кампания стартует 20 июня. Подать заявление на бесплатное обучение нужно будет до 25 июля. При поступлении можно подать документы сразу в пять вузов, и в каждом из них выбрать до пяти направлений подготовки или специальностей. Точное количество можно уточнить у выбранного учебного учреждения. Отмечается, что правила приема могут отличаться в зависимости от вуза и выбранной специальности.

Чтобы подать документы в онлайн-формате, необходимо запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях. В таком случае у абитуриента не будет необходимости подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз. Затем пользователь должен будет заполнить заявление, с указанием приоритетов зачисления и желаемую форму обучения. После отправки заявления, отслеживать свое место в конкурсных списках можно будет в реальном времени. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет пользователя.

По данным регионального Минобрнауки, в 2023 году через "Госуслуги" было подано более 135 тысяч заявлений.

Также в ведомстве уточняют, что прием оригиналов документов об образовании от поступающих с приоритетным правом зачисления заканчивается 28 июля. Приказы о зачислении для поступающих с приоритетным правом зачисления будут опубликованы 29-30 июля. 3 августа закончится прием оригиналов документов об образовании на основном этапе зачисления, а с 4 по 9 августа будут опубликованы приказы о зачислении на основном этапе. В случае выбора платной формы обучения необходимо заключить договор с вузом, используя приложение "Госключ".

Напомним, что развитие портала "Госуслуги" и перевод социально значимых услуг в электронную форму — одна из ключевых задач нацпроекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение "Госуслуги. Нижегородская область" запустили в регионе.