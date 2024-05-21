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Общество

Специалистов по кибербезопасности будут готовить ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НГТУ

23 мая 2024 11:36  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НГТУ будут совместно готовить специалистов по кибербезопасности для бизнеса и госсектора. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее соглашение подписали на конференции "ЦИПР-2024" директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

Поступить на новую сетевую программу высшего образования "Информационная безопасность автоматизированных систем" можно будет уже в этом году. Таким образом, образовательная программа начнется еще до завершения строительства самого ИТ-кампуса.

Кроме обучения специалистов, документ предполагает совместную реализацию программы дополнительного профессионального образования "Результативная кибербезопасность". Пройти курс можно будет также осенью с начала учебного года.

"Информационная безопасность автоматизированных систем" стала второй сетевой программой высшего образования в Нижегородской области, которую "НЕЙМАРК" запускает совместно с вузами-партнерами. В феврале текущего года вместе с нижегородским кампусом Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" взял старт модуль для специалитета "Технологии искусственного и дополненного интеллекта". Овладеть анализом данных, машинным обучением, методом и концепцией искусственного интеллекта студенты также смогут в текущем году.

Напомним, межвузовский ИТ-кампус мирового уровня НЕЙМАРК создается в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта "Наука и университеты", который утвержден президентом России Владимиром Путиным. Проект позволит скоординировать усилия государства, научного сообщества и бизнеса в достижении стратегических целей в высокотехнологичной сфере, привлечь к решению этих задач талантливую молодежь. Также кампус должен стать витриной прорывных достижений отечественной науки.

Ранее сообщалось, что фирма "1С" стала партнёром ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" в части подготовки специалистов.

Также сообщалось, что хартию проекта "Межвузовский IТ-Кампус Неймарк" подписали 11 нижегородских вузов.

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Теги:
ИТ-кампус "Неймарк" НГТУ Сотрудничество
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