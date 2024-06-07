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Общество

Шестиэтажную гостиницу построят в центре Нижнего Новгорода в 2027 году

10 июня 2024 14:33  [116] Общество

Шестиэтажную гостиницу планируется построить на улице Ульянова, 8Б в столице Приволжья к 2027 году. Об НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Мэрия Нижнего Новгорода заключила с ООО "Усадьба" договор о развитии застроенной территории. Документация по планировке территории, в рамках которой предполагается строительство гостиницы, утверждена приказом минграда Нижегородской области 20 мая 2024 года.

Эта территория находится в границах исторической территории "Старый Нижний Новгород" и территории объекта археологического наследия федерального значения "Культурный слой города" Нижнего Новгорода.

Будущая гостиница будет расположена рядом с объектом культурного наследия регионального значения - "Жилой дом первой четверти XIX века" (улица Ульянова, 8 (литер А)).

"В связи с этим в составе проекта строительства гостиницы застройщик должен выполнить раздел об обеспечении сохранности ОКН, включающий влияние строительства отеля на здание, а также получить заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области", - пояснили в региональном Минграде.

Напомним, гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Гостиницы Строительство
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