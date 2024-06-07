Делегации Саудовской Аравии, Лаоса и Мавритании прибыли в Нижний Новгород Политика

Фото: Кирилл Мартынов

В нижегородском аэропорту им. Чкалова встретили делегацию Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, делегацию возглавил министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Файсал бин Фархан Аль-Сауд.

Также в Нижний Новгород прибыли делегация Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел Лаоса Салэмсаем Коммаситом и делегация Исламской Республики Мавритания, которую возглавил министр торговли, промышленности, ремесел и туризма Мавритании Лемработт Ульд Беннахи.