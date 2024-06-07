Делегации Саудовской Аравии, Лаоса и Мавритании прибыли в Нижний Новгород

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В нижегородском аэропорту им. Чкалова встретили делегацию Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Согласно информации, делегацию возглавил министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Файсал бин Фархан Аль-Сауд.
Также в Нижний Новгород прибыли делегация Лаосской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел Лаоса Салэмсаем Коммаситом и делегация Исламской Республики Мавритания, которую возглавил министр торговли, промышленности, ремесел и туризма Мавритании Лемработт Ульд Беннахи.
Напомним, что встреча министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС, пройдёт в Нижнем Новгороде 10-11 июня. В ходе заседания планируется обмен мнениями по актуальным сюжетам глобальной повестки дня, в том числе в контексте совместных усилий по укреплению подлинной многосторонности в международных отношениях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл первое совещание и подчеркнул, что повестка намечена обширная, на ней стоят вопросы, которые будут напрямую влиять на будущее мироустройство и формирование его справедливых основ.
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