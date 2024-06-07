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Экономика

Нижний Новгород обогнал Москву по росту цен на новостройки

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Нижний Новгород занял шестое место в рейтинге городов-миллионников по темпам роста стоимости лота на рынке новостроек с начала 2024 года. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость".

По итогам мая 2024 года средняя цена объекта на первичном рынке столицы Приволжья составила 11 млн рублей, что на 5,9% больше, чем в январе.

Москва заняла в рейтинге седьмое место. С начала года средняя стоимость лота в столице выросла на 5,45% и достигла 25,2 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Омск, где средняя цена объекта на первичном рынке города составила 8,6 млн рублей, что на 10,5% больше, чем в январе. Второе место заняла Самара, где цена с начала года выросла на 7,8% - до 7,8 млн рублей, а на третьем месте - Красноярск с ростом на 7,1%, до 8,4 млн рублей.

В Краснодаре средняя стоимость квартир в новостройках с начала года не изменилась и держится в районе 8,4 млн рублей.

Отрицательная динамика на рынке новостроек с начала 2024 года сложилась в двух городах-миллионниках — Волгограде (–1,6%) и Челябинске (–2,5%).

Напомним, более 1,8 млн кв. метров жилья построили в Нижегородской области.

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Теги:
Жилье Строительство
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