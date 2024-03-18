Нижегородская область планирует увеличить объем ввода жилья до 2,6 млн кв. метров

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Правительство региона утвердило госпрограмму развития жилищного строительства и ликвидации аварийного фонда в Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Согласно программе, в Нижегородской области объем ввода жилья к 2030 году должен увеличиться 1,5 раза - до 2,6 млн кв. метров.
Кроме того, к этому времени запланировано расселение 220 тысяч кв. метров аварийного жилья.
"Для увеличения годового объема ввода жилья в Нижегородской области предлагается оказывать господдержку проектам КРТ и предоставлять жилые помещения отдельным категориям граждан ниже рыночной стоимости недвижимости", - говорится в документе.
Напомним, объем ввода жилья увеличился в Нижегородской области на 9% в 2023 году – до 1 млн 859 тысяч кв. метров.
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