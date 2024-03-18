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Экономика

Нижегородская область планирует увеличить объем ввода жилья до 2,6 млн кв. метров

22 марта 2024 13:47  [95] Экономика

Фото: Алексей Чугунов

Правительство региона утвердило госпрограмму развития жилищного строительства и ликвидации аварийного фонда в Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно программе, в Нижегородской области объем ввода жилья к 2030 году должен увеличиться 1,5 раза - до 2,6 млн кв. метров.

Кроме того, к этому времени запланировано расселение 220 тысяч кв. метров аварийного жилья.

"Для увеличения годового объема ввода жилья в Нижегородской области предлагается оказывать господдержку проектам КРТ и предоставлять жилые помещения отдельным категориям граждан ниже рыночной стоимости недвижимости", - говорится в документе.

Напомним, объем ввода жилья увеличился в Нижегородской области на 9% в 2023 году – до 1 млн 859 тысяч кв. метров.

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Теги:
Жилье Строительство
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